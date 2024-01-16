"Формула миру" – це не про Україну, або принаймні не тільки про Україну

Формула миру, яка має бути запропонована в даний конкретний момент, має бути шляхом до миру не тільки в Україні, а і на всій земній кулі. Так, я чудово розумію, що такий результат не є можливим, але, на мою думку, виключно за таких амбітних пропозицій на цю Формулу звернуть увагу ті аудиторії, які нам цікаві.

Це має бути (хоча б частково) пропозиція мирного врегулювання різночитань реальності, хоча б для ключових антагоністів. Як мінімум це має бути глобальна пропозиція стійкого миру на європейському континенті – від Лісабона до Єкатеринбурга. А ще краще – обрати крайні точки "вісі миру" не по паралелях, а по меридіанах, щоб вони в себе вбирали частину "глобальної півночі" і "глобального півдня".

Так чи інакше, "формула миру" – це не про Україну, або принаймні не тільки про Україну.

ПУНКТ ПЕРШИЙ – ТЕРИТОРІАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ

Все просто: Російська Федерація не зазіхає на міжнародно визнані території України, а Україна – не зазіхає на міжнародно визнані території Російської Федерації (наприклад, Кубань) і не педалює територіальні зміни Російської Федерації.

Цей пункт неможливо обійти поза всякими дипломатичними можливостями чи модуляціями. Це – конституціональна і міжнародна аксіома миру, заснованого на правилах: територіальна цілісність держав.

Онак... Я, наприклад, не бачу ніяких перепон виконувати цей пункт не першим, а разом з усіма іншими. Тобто, якщо пункт формули буде виконано одночасно з пунктами другим і п'ятим, ніяких проблем не має виникнути.

Не "спочатку цілісність, а потім все інше", а усе одночасно.

ПУНКТ ДРУГИЙ – НІВЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗИ

Єдиною і безальтернативною передумовою для стійкого миру на континенті Євразія (або, хоча б європейській його частині) є нівелювання загрози від Російської Федерації. Це також є АКСІОМА.

В разі, якщо Російська Федерація залишається в такому ж вигляді і стані, як зараз, навіть після відновлення територіальної цілісності України стійкий мир наступити не може, оскільки це буде лише підготовка до наступної війни. Виключно трансформація Російської Федерації може бути запорукою стійкого миру. І тільки заради цього результату можна боротися і жертвувати.

Жодні перемовини і припинення вогню не зможуть забезпечити досягнення ключової мети (стійкого миру на континенті), за яку загинуло так багато людей. Будь-який компроміс поза досягненням стійкого миру буде зрадою пам'яті усіх, хто віддав найцінніше.

Трансформація РФ є абсолютною передумовою для стійкого миру на континенті. Єдиний шлях трансформації РФ, який веде до стабільного поступу стійкого миру – це ре-федералізація РФ, яка грунтується на руйнуванні імперської вертикалі влади, що стане наслідком воєнної поразки імперської влади.

Ре-федералізація РФ та передання реальної влади від імперської вертикалі до суб'єктів федерації може бути єдиним конструктивним політичним процесом, який забезпечить стабільне встановлення стійкого миру.

ПУНКТ ТРЕТІЙ – НЕДОПУЩЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ІМПЕРСЬКОЇ ВЕРТИКАЛІ ТА ПОРУШЕННЯ СТІЙКОГО МИРУ

Високий ризик для руйнування стійкого миру на континенті може нести нездорове відчуття ресентименту мешканцями РФ, які можуть у законний і демократичний спосіб привести до влади в РФ реакційні радикальні сили, які будуть гіршими за імперську вертикаль Путіна.

Щоб цього уникнути, слід застосувати запобіжні заходи, серед яких:

- покарання воєнних злочинців з Путіним на чолі;

- звільнення всіх полонених та репатріація депортованих;

- сплата репарацій за заподіяну шкоду;

- культурний вплив на російську аудиторію з метою розвінчування культу особи Путіна;

- денацифікація та нормалізація сприйняття РФ її мешканцями, шляхом позбавлення гіпертрофованого комплексу меншовартості, що виражений у гігантоманії та побєдобєсії.

ПУНКТ ЧЕТВЕРТИЙ – ІНТЕНСИВНИЙ РОЗВИТОК УСІХ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ

Оскільки bussiness as usual та заробляння грошей є фетишем західноєвропейських еліт та єдиним мотиватором для докладання зусиль, необхідно розробити такий план, який забезпечить переконання західноєвропейських еліт в тому, що відновлення стійкого миру неодмінно конвертується в інтенсивний розвиток бізнесу та економіки на територіях України та окремих суб'єктів РФ, які, після денацифікації стануть доступними для ревіталізації та надшвидкого інтенсивного бізнес-розвитку, який вже буде відбуватися поза ризиками імперської вертикалі.

Єдиною передумовою інтенсивного розвитку депресивних територій РФ є тільки відновлення та екологічне виправлення територій України уражених агресивною війною. Кожна потенційна транзакція між суб'єктами РФ та суб'єктами ЄС в сфері розвитку бізнесу та спроможностей інфраструктури має бути обкладена податком на відновлення екосистеми європейського континенту, яка була зруйнована російською агресією.

ПУНКТ П'ЯТИЙ – ЗАКЛЮЧНИЙ

Історична, планетарна місія України та українців буде вважатися завершеною, коли Російська Федерація та її територія не зможе більше ніколи виступати суб'єктом чи джерелом агресивної поведінки стосовно інших народів, етнічних груп чи державних утворень, з використання грубої сили та насильства будь-якої форми.

Виконання цієї місії стане найголовнішим досягненням українського народу, яке матиме планетарне значення для світової свободи та демократії та стане гідним трофеєм переможця у війні.

Таким чином ФОРМУЛА МИРУ полягає в наступному:

- надання Україні усієї можливої зброї і ресурсів;

- завдання російській армії такої поразки, яка зможе стати дестабілізуючим чинником для внутрішньої політики РФ;

- пропозиція регіональним російським елітам шляхів виходу з геополітичного тупика;

- руйнація імперської вертикалі;

- перезбирання Російської Федерації за активної участі західноєвропейських еліт;

- відновлення територій України та РФ для нового вибудовування систем стримувань і противаг економічного значення.

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