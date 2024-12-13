Во-первых, Путин, судя по всему, пообещал Си то, чего и так не собирался делать: не применять ядерное оружие. Что касается Орешника, он оставляет за собой эту опцию. Во-вторых, Путин пока не будет садиться за стол переговоров. И это вполне устраивает Китай, который ждет, когда Трамп обратится к Си с предложением нажать на Путина.

В Кремле прекрасно понимают, что неожиданное приглашение лидера Китая на инаугурацию может привести к тому, что Китай и США могут сепаратно от РФ сесть за стол переговоров и попытаться начать говорить о Ялте-2. Поэтому Путин попытается интенсифицировать две вещи: мясные штурмы и обстрелы энергетики (что мы сегодня и увидели). Плюс, при необходимости, может применить орешник.

Собственно ничего нового, кроме того, что в ближайшее время в переговорную игру попытается уже более предметно вмешаться Китай. Подчеркну: более предметно.

Отдельно стоит отметить: возможное появление Китая в этих переговорах окончательно превратит Украину в один из многих пунктов к обсуждению.

И нам уже сейчас нужно писать возможные сценарии развития событий. Но куда легче тратить энергию на ежедневные ссоры и поиски позитива в сирийских войнах. К сожалению, даже на экспертном уровне об этом почти никто не хочет думать.

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