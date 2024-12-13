По-перше, Путін, судячи з усього, пообіцяв Сі те, чого і так не збирався робити: не застосовувати ядерну зброю. Щодо "Орєшніка", то він залишає за собою цю опцію. По-друге, Путін поки не буде сідати за стіл переговорів. І це цілком влаштовує Китай, який чекає, коли ж Трамп звернеться до Сі з пропозицією натиснути на Путіна.

У Кремлі прекрасно розуміють, що несподіване запрошення лідера Китаю на інавгурацію може призвести до того, що Китай і США можуть сепаратно від РФ сісти за стіл переговорів і спробувати почати говорити про Ялту-2. Саме тому Путін спробує інтенсифікувати дві речі: мʼясні штурми та обстріли енергетики (що ми сьогодні й побачили). Плюс за потреби може застосувати "Орєшнік".

Власне, нічого нового, окрім того, що найближчим часом у переговорну гру спробує вже більш предметно втрутитися Китай. Наголошу: більш предметно.

Окремо варто наголосити: можлива поява Китаю в цих переговорах остаточно перетворить Україну на один з багатьох пунктів до обговорення.

І нам уже зараз треба писати можливі сценарії розвитку подій. Але куди легше тратити енергію на щоденні сварки й пошуки позитиву в сирійських війнах. На жаль, навіть на експертному рівні про це майже ніхто не хоче думати.

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