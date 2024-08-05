По каким целям будет бить F-16
Как могут использовать F-16:
1. Интеграция F-16 в существующую систему ПВО (сбитых ракет будет еще больше).
2. Использование для защиты критически важной инфраструктуры (вместе с дополнительными Патриотами).
3. Применение для поддержки наземных операций.
4. Проведение разведывательных миссий.
В реальных боевых условиях предоставленные Украине истребители F-16 будут иметь приблизительный паритет с российскими перехватчиками МиГ-31БМ.
У F-16 значительно меньшая радиолокационная заметность, чем у МиГ-29, а следовательно и нацелиться на него с большой дистанции будет значительно сложнее.
В то же время сам F-16 имеет на вооружении ракету "воздух-воздух" AIM-120D, заявленная дальность которой составляет около 180 км.
Украинские F-16АМ будут практически в равных условиях с опасными российскими МиГ-31БМ, ведь дальность их радаров практически выводит в паритет благодаря сопутствующим факторам.
В противостоянии с Су-27/30/34/35, а также МиГ-29/35 украинский американец будет иметь преимущество, например, над Су-27/30 и МиГ-29, или равные возможности с Су-34/35 и МиГ – 35.
Какие наземные цели будут приоритетными для F16:
- Командные пункты врага.
- Склады боеприпасов и топлива.
- Радиолокационные станции.
- Мосты и другие элементы инфраструктуры.
- Бронетехника (танки, БМП, БТР).
- Артиллерийские установки.
Пока рано делать выводы. Август будет показателен для того, чтобы оценить изменение сил. Одно очевидно. У Украины есть самолеты, которые могут практически на равных воевать с врагом и усилить систему ПВО.
А это значит:
– Поддержки с воздуха у российской армии будет меньше.
- Меньше будет пусков КАБов и тех, кто их запускает.
- Возрастет количество сбитых воздушных целей России.
- Возрастет количество уничтоженных штабов и складов.
– Украинская энергетическая и критическая инфраструктура будет под большей защитой.