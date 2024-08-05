Август будет показательным для того, чтобы оценить смену сил

Как могут использовать F-16:

1. Интеграция F-16 в существующую систему ПВО (сбитых ракет будет еще больше).

2. Использование для защиты критически важной инфраструктуры (вместе с дополнительными Патриотами).

3. Применение для поддержки наземных операций.

4. Проведение разведывательных миссий.

В реальных боевых условиях предоставленные Украине истребители F-16 будут иметь приблизительный паритет с российскими перехватчиками МиГ-31БМ.

У F-16 значительно меньшая радиолокационная заметность, чем у МиГ-29, а следовательно и нацелиться на него с большой дистанции будет значительно сложнее.

В то же время сам F-16 имеет на вооружении ракету "воздух-воздух" AIM-120D, заявленная дальность которой составляет около 180 км.

Украинские F-16АМ будут практически в равных условиях с опасными российскими МиГ-31БМ, ведь дальность их радаров практически выводит в паритет благодаря сопутствующим факторам.

В противостоянии с Су-27/30/34/35, а также МиГ-29/35 украинский американец будет иметь преимущество, например, над Су-27/30 и МиГ-29, или равные возможности с Су-34/35 и МиГ – 35.

Какие наземные цели будут приоритетными для F16:

- Командные пункты врага.

- Склады боеприпасов и топлива.

- Радиолокационные станции.

- Мосты и другие элементы инфраструктуры.

- Бронетехника (танки, БМП, БТР).

- Артиллерийские установки.

Пока рано делать выводы. Август будет показателен для того, чтобы оценить изменение сил. Одно очевидно. У Украины есть самолеты, которые могут практически на равных воевать с врагом и усилить систему ПВО.

А это значит:

– Поддержки с воздуха у российской армии будет меньше.

- Меньше будет пусков КАБов и тех, кто их запускает.

- Возрастет количество сбитых воздушных целей России.

- Возрастет количество уничтоженных штабов и складов.

– Украинская энергетическая и критическая инфраструктура будет под большей защитой.

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