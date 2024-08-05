По яких цілях битиме F-16
Як можуть бути використані F-16:
1. Інтеграція F-16 в наявну систему ППО (збитих ракет буде ще більше).
2. Використання для захисту критично важливої інфраструктури (разом із додатковими Патріотами).
3. Застосування для підтримки наземних операцій.
4. Проведення розвідувальних місій.
У реальних бойових умовах надані Україні винищувачі F-16 матимуть приблизний паритет із російськими перехоплювачами МіГ-31БМ.
F-16 має значно меншу помітність радіолокації, ніж МіГ-29, а отже і націлитися на нього з великої дистанції буде значно складніше.
Водночас сам F-16 має на озброєнні ракету "повітря-повітря" AIM-120D, заявлена дальність якої становить близько 180 км.
Українські F-16АМ будуть практично в рівних умовах із небезпечними російськими МіГ-31БМ, адже дальність їхніх радарів практично виводить їх у паритет завдяки супутнім чинникам.
У протистоянні із Су-27/30/34/35, а також МіГ-29/35 український американець матиме або перевагу, наприклад, над Су-27/30 і МіГ-29, або рівні можливості із Су-34/35 і МіГ -35.
Які наземні цілі будуть пріоритетні для F16:
- Командні пункти ворога.
- Склади боєприпасів і палива.
- Радіолокаційні станції.
- Мости й інші елементи інфраструктури.
- Бронетехніка (танки, БМП, БТР).
- Артилерійські установки.
Поки що рано робити висновки. Серпень буде показовим для того, щоб оцінити зміну сил. Одне очевидно. Україна має літаки, які можуть практично на рівних воювати з ворогом і які посилять систему ППО.
А це означає:
- Підтримки з повітря російської армії буде менше.
- Менше буде пусків КАБів і тих, хто їх запускає.
- Зросте кількість збитих повітряних цілей Росії.
- Зросте кількість знищених штабів і складів.
- Українська енергетична та критична інфраструктура буде під більшим захистом.