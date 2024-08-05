Серпень буде показовим для того, щоб оцінити зміну сил

Як можуть бути використані F-16:

1. Інтеграція F-16 в наявну систему ППО (збитих ракет буде ще більше).

2. Використання для захисту критично важливої ​​інфраструктури (разом із додатковими Патріотами).

3. Застосування для підтримки наземних операцій.

4. Проведення розвідувальних місій.

У реальних бойових умовах надані Україні винищувачі F-16 матимуть приблизний паритет із російськими перехоплювачами МіГ-31БМ.

F-16 має значно меншу помітність радіолокації, ніж МіГ-29, а отже і націлитися на нього з великої дистанції буде значно складніше.

Водночас сам F-16 має на озброєнні ракету "повітря-повітря" AIM-120D, заявлена ​​дальність якої становить близько 180 км.

Українські F-16АМ будуть практично в рівних умовах із небезпечними російськими МіГ-31БМ, адже дальність їхніх радарів практично виводить їх у паритет завдяки супутнім чинникам.

У протистоянні із Су-27/30/34/35, а також МіГ-29/35 український американець матиме або перевагу, наприклад, над Су-27/30 і МіГ-29, або рівні можливості із Су-34/35 і МіГ -35.

Які наземні цілі будуть пріоритетні для F16:

- Командні пункти ворога.

- Склади боєприпасів і палива.

- Радіолокаційні станції.

- Мости й інші елементи інфраструктури.

- Бронетехніка (танки, БМП, БТР).

- Артилерійські установки.

Поки що рано робити висновки. Серпень буде показовим для того, щоб оцінити зміну сил. Одне очевидно. Україна має літаки, які можуть практично на рівних воювати з ворогом і які посилять систему ППО.

А це означає:

- Підтримки з повітря російської армії буде менше.

- Менше буде пусків КАБів і тих, хто їх запускає.

- Зросте кількість збитих повітряних цілей Росії.

- Зросте кількість знищених штабів і складів.

- Українська енергетична та критична інфраструктура буде під більшим захистом.

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