Пока что Китай слишком привязан к инвестиционной модели роста с акцентом на экспорт продукции

Что касается модели экономического роста Китая. Пока что Китай слишком привязан к инвестиционной модели роста с акцентом на экспорт продукции. И нет никаких оснований полагать, что грядут какие-то изменения. Возможно, это реальная оценка властями Китая больших сложностей на пути превращения в высокотехнологичную экономику.

Стремление Китая стать технологической экономикой вряд ли будет успешным по следующим причинам:

- отсутствие внутренне присущей склонности к инновациям (в отличие от американцев, британцев, нидерландцев и т.д., являвшихся лидерами всех промышленных революций);

- инновации зарождается в свободных странах, технологические инноваторы имеют свою субкультуру, которая основывается на политическом, религиозном и поведенческом плюрализме – это противоречит идеологии и практике Китая;

- для развития инноваций нужна терпимость к неудачам, убыткам. Она присутствует в США, Великобритании, странах Северной Европы. В Китае ущерб может повлечь уголовное преследование и длительное заключение. Риск, без которого невозможны инновации, может стоить слишком дорого.

Итак, после исчерпания роста модели по инфраструктурному типу и не реализации модели роста, основанной на внутреннем спросе, Китай вернулся к модели роста по инвестиционному типу.

Модель Солоу (кстати хорошо объясняющая экономический рост Китая за последние 45 лет) утверждает, что такой тип роста имеет предел – создать постоянный экономический рост на основе накопления физического капитала невозможно.

Впрочем, кажется, что у власти Китая нет другого выбора, чем возвращение к инвестиционной модели роста.

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