Если вспомнить, сколько проблем у бизнеса с блокировкой налоговых накладных, можно только представить, что сделает нам всем целый закон

Закон о "клубе белого бизнеса" принят.

Поэтому поздравляю вас в "Клубе Черного бизнеса"!

Ведь, если вы все еще не в "Клубе Белого Бизнеса имени Гетманцева", то вы, значит, не очень и белый бизнес. Будете ли вы в клубе, это решит налоговая.

ВР таки проголосовала скандальный гетманцовский закон о "Клубе белого бизнеса", который буквально на законодательном уровне закрепляет возможность налоговой в ручном режиме решать белый у вас бизнес, а может какой-то цветной. Если вспомнить, сколько проблем у бизнеса с блокировкой налоговых накладных, которое происходит на уровне постановления, можно только представить, что сделает нам всем закон.

В обосновании необходимости принятия этого закона отмечено, что он разработан в рамках (не смеяться и не плакать) "внедрение мер, повышающих эффективность, справедливость и простоту налоговой системы, в том числе через реализацию собственной многолетней Национальной стратегии доходов".

Соответственно, чтобы упростить вам, украинский бизнес, жизнь, между первым и вторым чтением в законе увеличили до 11 количество критериев, которые перемещают вас в экономическое гетто цветных бизнесменов. Но этого все равно мало, потому на всякий случай для УПРОЩЕНИЯ и СПРАВЕДЛИВОСТИ к 11 критериям добавили на уровне закона еще позицию, что "дополнительные критерии может разработать контролирующий орган".

Контролирующий орган это если кто-то не понял, это Налоговая. Чрезвычайно честная налоговая, очень справедливо определит цвет вашего бизнеса, а если ей не хватит аргументов, она может придумать новые. Именно та налоговая, которая неформально подчиняется собственно комитету, который этот закон и разработал.

Я не знаю, нужно ли объяснять, насколько коррупциогенен этот закон. Он буквально весь является одним большим сигналом заносить денежку в обмен на принятие в элитарный клуб, к тому же не раз, а ежеквартально. Не хотите заносить? Ждите всех проблем, которые налоговая может устроить цветным бизнесам, которым, я напоминаю, они могут назначить вас простым волевым решением.

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