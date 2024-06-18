Якщо згадати, скільки проблем у бізнесу із блокуванням податкових накладних, яке відбувається лише на рівні постанови, можна тільки уявити, що зробить нам всім цілий закон

Закон про "клуб білого бізнесу" прийнято.

Тому вітаю вас у "Клубі Чорного бізнесу"!

Адже, якщо ви все ще не у "Клубі Білого Бізнесу імені Гетманцева", то ви, виходить, не дуже і білий бізнес. А чи будете ви у клубі, це вирішить податкова.

ВР таки проголосувала скандальний гетманцівський закон про "Клуб білого бізнесу", який буквально на законодавчому рівні закріплює можливість податкової в ручному режимі вирішувати білий у вас бізнес, а чи може якийсь кольоровий. Якщо згадати, скільки проблем у бізнесу із блокуванням податкових накладних, яке відбувається лише на рівні постанови, можна тільки уявити, що зробить нам всім цілий закон.

В обґрунтуванні необхідності прийняття цього закону зазначено, що він розроблений в рамках (не сміятися і не плакати) "впровадження заходів, які підвищують ефективність, справедливість і простоту податкової системи, у тому числі через реалізацію власної багаторічної Національної стратегії доходів".

Відповідно щоб спростити вам, український бізнес, життя, між першим і другим читанням в законі збільшили до 11 кількість критеріїв, які переміщають вас до економічного гетто кольорових бізнесменів. Але цього все одно замало, тому про всяк випадок для СПРОЩЕННЯ та СПРАВЕДЛИВОСТІ до 11 критеріїв додали на рівні закону ще позицію, що "додаткові критерії може розробити контролюючий орган".

Контролюючий орган це, якщо хтось не зрозумів, це Податкова. Надзвичайно чесна податкова, надзвичайно справедливо визначить колір вашого бізнесу, а якщо їй не вистачить аргументів, вона може видумати нові. Саме та податкова, яка неформально підпорядковується власне комітету, який цей закон і розробив.

Я не знаю, чи треба пояснювати, наскільки корупціогенним є цей закон. Він буквально весь є одним великим сигналом заносити грошики в обмін на прийняття до елітарного клубу, до того ж не одноразово, а щоквартально. Не хочете заносити? Чекайте на всі проблеми, які податкова може влаштувати кольоровим бізнесам, яким, я нагадую, вони можуть призначити вас простим вольовим рішенням.

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