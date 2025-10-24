На рубеже октября и ноября ситуация на валютном рынке будет сохранять текущие тенденции. Главным игроком по-прежнему остается Национальный банк Украины. Благодаря его взвешенной стратегии курсовые показатели длительное время являются относительно устойчивыми, что поддерживает предсказуемость и стабильность рынка.

В то же время курс не является полностью статичным – его динамика будет изменяться в зависимости от уровня спроса.

Ожидается, что на следующей неделе активность импортеров будет оставаться повышенной, поэтому спрос на валюту на межбанке может быть выше предложения примерно на 15%. Несмотря на призывы международных организаций девальвировать гривню, на рынке никаких панических настроений. Регулятор обладает силами для того, чтобы удержать ситуацию под контролем.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net