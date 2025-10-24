Стабильность в пределах осенних трендов: чего ожидать от валют 27 октября – 2 ноября
На рубеже октября и ноября ситуация на валютном рынке будет сохранять текущие тенденции. Главным игроком по-прежнему остается Национальный банк Украины. Благодаря его взвешенной стратегии курсовые показатели длительное время являются относительно устойчивыми, что поддерживает предсказуемость и стабильность рынка.
В то же время курс не является полностью статичным – его динамика будет изменяться в зависимости от уровня спроса.
Ожидается, что на следующей неделе активность импортеров будет оставаться повышенной, поэтому спрос на валюту на межбанке может быть выше предложения примерно на 15%. Несмотря на призывы международных организаций девальвировать гривню, на рынке никаких панических настроений. Регулятор обладает силами для того, чтобы удержать ситуацию под контролем.
