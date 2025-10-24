Стабільність у межах осінніх трендів: чого очікувати від валют 27 жовтня – 2 листопада
На межі жовтня й листопада ситуація на валютному ринку зберігатиме поточні тенденції. Головним гравцем, як і раніше, залишається Національний банк України. Завдяки його зваженій стратегії курсові показники тривалий час є відносно сталими, що підтримує передбачуваність і стабільність ринку.
Водночас курс не є повністю статичним – його динаміка змінюватиметься залежно від рівня попиту.
Очікується, що наступного тижня активність імпортерів залишатиметься підвищеною, тому попит на валюту на міжбанку може бути вищим за пропозицію приблизно на 15%. Попри заклики міжнародних організацій девальвувати гривню, на ринку жодних панічних настроїв. Регулятор має сили для того, щоб втримати ситуацію під контролем.
