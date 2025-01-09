7 января 2024 года Марк Цукерберг анонсировал планы "существенно снизить цензуру" в Facebook, Instagram и Threads. Ранее Дональд Трамп и его союзники-республиканцы обвиняли Meta (компанию, которой принадлежат платформы) в цензуре консервативных взглядов.

В чем суть новых подходов к регулированию контента и что изменится для обычных пользователей?

Завершение сотрудничества с независимыми фактчекерами в США

"Фактчекеры были слишком политически предвзятыми и больше подрывали доверие, чем создавали его, особенно в США", — сказал Цукерберг в видеоанонсе изменений. 10 независимых американских организаций участвовали в программе проверки фактов, которую Facebook запустил еще в 2016 году.

Основатель Meta заявил, что сложные системы модерации контента допускают много ошибок и предполагают значительную цензуру. "Даже если эти системы ошибочно цензурируют 1% сообщений, это миллионы людей", – объясняет Марк Цукерберг. Поэтому платформы возвращаются к "своим корням, свободному высказыванию мнений и взглядов в соцсетях".