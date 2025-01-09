7 січня 2024 року Марк Цукерберг анонсував плани "суттєво зменшити цензуру" у Facebook, Instagram і Threads. Раніше Дональд Трамп та його союзники-республіканці звинувачували Meta (компанію, якій належать платформи) у цензурі консервативних поглядів.

У чому суть нових підходів до регулювання контенту та що зміниться для звичайних користувачів?

Завершення співпраці з незалежними фактчекерами у США

"Фактчекери були занадто політично упередженими й більше підривали довіру, ніж створювали її, особливо у США", — сказав Цукерберг у відеоанонсі змін. 10 незалежних американських організацій брали участь у програмі з перевірки фактів, яку Facebook запустив ще у 2016 році.

Засновник Meta заявив, що складні системи модерації контенту припускаються багатьох помилок і передбачають значну цензуру. "Навіть якщо ці системи помилково цензурують 1% дописів, це мільйони людей", – пояснює Марк Цукерберг. Тому платформи повертаються до "свого коріння та вільного висловлення думок і поглядів у соцмережах".