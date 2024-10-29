Почти месяц прошел с момента ракетного удара Ирана по Израилю 1 октября. Все это время мир ожидал возмездной акции со стороны израильтян, но она произошла только в ночь на 26 октября. Накануне мы узнали причину задержки – якобы из-за утечки секретной информации из Пентагона. Но вероятнее всего – из-за настойчивых просьб США не обострять положение на Ближнем Востоке.

Израиль ударил по Ирану, ведь хорошо понимает специфику региона, в котором деэскалация означает слабость, а слабость провоцирует агрессора на повторение атак. Поскольку страны находятся достаточно далеко друг от друга, этот удар наносился только ракетами, но и его достаточно для начала того, что можно будет назвать "ирано-израильской войной".

Теперь мяч на иранской половине поля. Закрыть глаза на израильский удар там не смогут – о специфике региона уже говорилось. Итак, рано или поздно Иран снова выпустит ракеты по Израилю.

Однако в этом месте существует развилка. Тегеран может ограничиться сугубо символической "возмездием", которая будет существовать скорее в медиа-поле, чем в реальности. Атака будет производиться только на военные цели в Израиле, причем меньшего масштаба, после чего война фактически заглохнет.