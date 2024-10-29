Майже місяць минув з моменту ракетного удару Ірану по Ізраїлю 1 жовтня. Весь цей час світ очікував відплатної акції з боку ізраїльтян, але вона сталася лише в ніч на 26 жовтня. Напередодні ми дізналися причину затримки – нібито через виток секретної інформації з Пентагону. Але найімовірніше – через настійливі прохання США не загострювати становище на Близькому Сході.

Ізраїль ударив по Ірану, адже добре розуміє специфіку регіону, в якому "деескалація" означає слабкість, а слабкість провокує агресора на повторення атак. Оскільки країни розташовані доволі далеко одна від одної, цього удару було завдано лише ракетами, але і його достатньо для початку того, що можна буде назвати "ірано-ізраїльською війною".

Тепер м’яч на іранській половині поля. Заплющити очі на ізраїльський удар там не зможуть – про специфіку регіону вже говорилося. Отже, раніше чи пізніше Іран знову випустить ракети по Ізраїлю.

Однак у цьому місці існує розвилка. Тегеран може обмежитися суто символічною "відплатою", яка існуватиме радше в медіаполі, ніж у реальності. Атака здійснюватиметься лише на військові цілі в Ізраїлі, причому меншого масштабу, після чого війна фактично стишиться.