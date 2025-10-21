Российская экономика перегрета, военные расходы уже поглощают 40% бюджета страны. Чтобы закрыть этот разрыв, правительство увеличивает штрафы и налоги. Дефицит более 2 млн работников, высокая инфляция, падение нефтяных доходов и технологическая изоляция ставят под сомнение способность Кремля поддерживать войну в нынешних масштабах.

Именно сейчас открывается окно возможностей, чтобы "добить" Россию, пишет в Foreign Affairs научная сотрудница Центра Карнеги, которая работала в Центробанке России до 2022 года, Ольга Прокопенко. LIGA.net пересказывает статью коротко.