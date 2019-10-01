Интервью с Vodafone, организатором IT Арены и отставка Данилюка. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня вторник, 1 октября. Погода +11-+15, пасмурно, возможен дождь, курс доллара 24.20. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Интервью с СЕО Vodafone Ольгой Устиновой

Устинова рассказала о том, что хочет новая власть от мобильных операторов, когда будет 4G по всей стране, будет ли Vodafone отвечать на супернизкий тариф lifecell. Коротко обо всем.

О 4G-900. Следующий год должен быть годом 4G. Мы должны будем покрыть все населённые пункты с населением от 500 человек. Плюс четыре основные магистрали. Киев - Одесса, Киев - Львов, Киев - Харьков, Киев - Днепр. На них должен будет работать 4G.

Сколько стоит внедрение 4G. Чтобы сделать 500+, операторам нужно доставить 2000 башен. Каждая башня, без учёта телеком-оборудования стоит 2-3 млн грн.

Об операторах. Операторы продолжают вести переговоры о том, как поделить спектр. Если Киевстар не уступит часть частот, то на рынке появится новый монопольный игрок.

О тарифах lifecell по 20 грн. Мы считаем это откровенным демпингом. Мы только недавно выбрались на показатель ARPU (средний чек в месяц), больший двух долларов. И это опять может спустить рынок вниз и уменьшить инвестпривлекательность. Мы пока не будем реагировать. Подождём 3 месяца.

О 5G. Думаю, что 5G в Украине будем заниматься после 4G. То есть после 2020 года.

Интервью с СЕО Lviv IT Cluster. Как IT Арена во Львове выросла в 10 раз за 5 лет

Сколько стоит сделать мероприятие для 4000 IT-шников? И почему нашей IT-индустрии сложно договориться между собой? Мы расспросили об этом Степана Веселовского, СЕО Lviv IT Cluster.

IT Арена в цифрах. Она проходит шестой год подряд. На мероприятия приходят в среднем 4 000 человек. Это финансово здоровый проект. Основные источники дохода: партнерство и билеты. Есть еще мерч, но он приносит смешные деньги. В этом году 60% дохода принесло партнерство и 40% билеты.

Об основных тратах. Стоимость такой конференции более полумиллиона долларов. Основные траты – техническое обеспечение, выполнение обязательств перед спонсорами, спикеры, логистика, маркетинг, команда.

О первой IT Арене. Первая конференция в 2014 году стоила $50 000 и ее посетили 700 участников.

О преграде «не поеду, у вас там война». О таком люди говорили в 2015, 2016 и немного в 2017. В прошлом году я про такие кейсы уже не слышал. География растет. В прошлом году было 20 стран, в этом, думаю, больше.

О законах и принятии решений. Мы же не будем принимать решения собирая всех айтишников на стадионе и голосовать подбрасыванием шапок, поднимать нам налоги или нет. Для этого есть понятный механизм представления интересов – это профессиональные ассоциации. Приходите в ассоциацию и отстаивайте свое мнение там. В медиа пишут, что мы не учли мнение продуктовых компаний. А почему они не вступают в ассоциации? Если нынешние не нравятся, то создайте свою, выберите менеджмент, миссию, визию – и отстаивайте их.

Об аутсорсинге. Наша мысль простая: оставьте выбор бизнес-модели собственнику бизнеса. Если кто-то умеет хорошо продавать аутсорсинг и растет – это круто. Я вообще за то, чтобы люди учились делать экспортный бизнес. Государству нужен быстрый рост. И не важно, что ты делаешь, главное, чтобы это было на экспорт.

О миграции. Во Львове позитивная трудовая миграция. По состоянию на прошлый год в IT-индустрии во Львове было задействовано 21 000 человек. Думаю, что в этом году прирост будет около 25 000.

Что еще стоит знать этим утром:

Секретарь СНБО Александр Данилюк ушел с поста. Президент Владимир Зеленский принял его отставку. 21 сентября Данилюк заявил, что те, кто был "на стороне Коломойского", должны уйти, а уже 27 сентября Данилюк подал в отставку.

Легализация казино и азартных игр. Что предлагает Кабмин. Регулятор предлагает ввести специальные игорные зоны и лицензирование. Размер лицензии будет определяться по результатам электронных аукционов. Вводится принцип "ответственной игры" - комплекс мер по минимизации негативных последствий игровой зависимости (лудомании) и создания механизмов борьбы с ней.

Что Кабмин хочет сделать с субсидиями. Регулятор планирует выплачивать финансовую поддержку тем украинским семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов. Также в правительстве планируеют снизить стоимость энергоресурсов благодаря внедрению конкуренции на энергетических рынках, а также стимулированию собственной добычи газа и нефти.