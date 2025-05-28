Украинский бизнес всё активнее выходит на международную арену, и это уже не единичные истории, а устойчивая тенденция. Бренды регистрируют компании за рубежом, представляют свою продукцию на выставках, ищут дистрибьюторов, проходят сертификацию.

Казалось бы, всё — мы уже там. Но правда в том, что выйти — ещё не значит закрепиться. Многие, сделав первые шаги, останавливаются, возвращаются назад. Кто-то не выдерживает требований, кто-то не понимает рынок, а кто-то просто не готов адаптироваться. И вот здесь начинается настоящий тест не на амбиции, а на системность, выдержку и умение играть по новым правилам. Так что разберёмся, почему так происходит и как этого избежать.

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Как выбрать страну присутствия?

Многие начинают с того, что открывают Google и ищут: "В какой стране самые низкие налоги для бизнеса?" Но это ловушка. Налоговая ставка — это лишь верхушка айсберга. Настоящие затраты скрыты глубже: в сервисе, логистике, менталитете, даже в языке.