Український бізнес все активніше виходить на міжнародну арену, і це вже не одиничні історії, а чітка тенденція. Бренди реєструють компанії за кордоном, представляють свою продукцію на виставках, шукають дистрибʼюторів, проходять сертифікації.

Здавалося б, усе – ми вже там. Але правда в тому, що вийти – ще не означає закріпитися. Багато хто, зробивши перші кроки, зупиняється, повертається назад. Хтось не витримує вимог, хтось не розуміє ринку, а хтось просто не готовий адаптуватися. І ось тут починається справжній тест не на амбіцію, а на системність, витримку і вміння грати за новими правилами. Тож розберемось, чому так трапляється і як цього уникнути.

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Як обрати країну присутності?

Багато хто починає з того, що відкриває Google і шукає: "У якій країні найменші податки для бізнесу?"Але це пастка. Податкова ставка – це тільки верхівка айсберга. Справжні витрати ховаються глибше: у сервісі, логістиці, менталітеті, навіть у мові.