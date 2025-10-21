В ближайшие дни Верховная Рада Украины должна рассмотреть законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Такие сервисы, как Uklon, Glovo и другие, становятся налоговыми агентами своих пользователей — они должны передавать информацию о доходах, уплачивать налоги и оформлять отчетность.

Этот законопроект направлен на гармонизацию нашего законодательства с европейским. По оценкам правительства, его внедрение может принести дополнительно 14 млрд гривен в год в бюджет. Бизнес готов, преимущества очевидны — слово за парламентом.

Что дает этот законопроект?

Гармонизация законодательства с европейским. Процессы евроинтеграции требуют важных изменений в украинское законодательство.

