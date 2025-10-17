Во II кв. рост реального ВВП составил 0,7%. Это лучше, чем в I кв. (0,2%), но назвать такой рост иначе, чем анемичным, сложно. Примечательна оценка НБУ компонентов роста ВВП – частное потребление обеспечило наибольший положительный вклад в рост ВВП во II кв. (5,5 процентного пункта), рост конечных потребительских расходов домохозяйств ускорился до 9% в годовом измерении против 1,6% в I кв.

Мои комментарии и оценки ситуации и перспектив:

Рост за счет инвестиций выглядел бы более качественным, давал бы большие перспективы для сохранения роста ВВП в долгосрочной перспективе;

Увеличение потребительских расходов обусловлено:

ростом зарплат (больше средств на текущее потребление), который является следствием дефицита на рынке труда, а не повышения эффективности и производительности труда;

отказом населения от инвестиций, что является рациональной стратегией в условиях текущих рисков, вызовов и неопределенности;

Если верны оценки, что 50% потребительской корзины – импортные товары, то увеличение потребления дает и опосредованный отрицательный эффект на рост ВВП ("чистый экспорт", то есть экспорт минус импорт, является одной из составляющих ВВП).

Следствием роста потребления за счет увеличения зарплат будет инфляция, цель НБУ по инфляции на 2025 г. в 9,7% вряд ли будет достигнута.

Так как компании, выпускающие товары потребительского спроса, сталкиваются с дефицитом персонала, это может привести к сокращению внутреннего производства, следствием чего будут торможение ВВП и рост инфляции.

Дефицит внешнеторгового баланса как минимум сохранится, а скорее всего, будет расти, поэтому это будет давить на гривню, даже небольшое снижение курса которой будет способствовать ускорению инфляции, и домохозяйства со временем сократят потребление, что замедлит ВВП.

Волатильность потребления выше, чем волатильность ВВП (потребление во II кв. против I кв. выросло в 5,6 раза, темп роста реального ВВП – в 3,5 раза), в свою очередь, волатильность ВВП выше волатильности капитальных инвестиций (за I полугодие выросли в 1,3 раза).

В этом смысле проблемы с ресурсами проявляются у тех, у кого эти проблемы и исчезнут первыми. Проще говоря, проблемы с инвестициями сохранятся и далее даже без влияния фактора войны.

Вывод:

Ситуация выглядит, мягко говоря, не слишком оптимистично. При текущих тенденциях (продолжение войны) сложно рассчитывать на устойчивый рост в долгосрочной перспективе без хотя бы улучшений во внешнеэкономических торговых условиях, на которые рассчитывать также очень трудно.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net