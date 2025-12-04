Пассивное ожидание бонусов от технологического прорыва обернется стратегическим поражением и для бизнеса, и для правительств

Колонка написана Саймоном Джонсоном в соавторстве с Пиеро Новелли (председатель наблюдательного совета Euronext) и при участии Кори Клеммер (бывшая директор по политике Securities and Exchange Commission).

ВАШИНГТОН, округ Колумбия – В 1978 году Чарльз Киндлбергер опубликовал Manias, Panics and Crashes – историю инвестиционных бумов и последующих спадов, которая сразу стала классикой. Такие бумы можно разделить на те, что заканчиваются строительством чего-то полезного (например, железнодорожной системы в середине XIX века в Британии, США и других странах), и те, что не приводят ни к каким изменениям (например, печально известная "тюльпаномания" в Нидерландах XVII века и безумие субстандартной ипотеки в начале 2000-х годов).

По любым показателям, США – а следовательно, и весь мир – сейчас переживают интенсивный спекулятивный бум на рынке искусственного интеллекта.

Но все ли эти инвестиции, которые вливаются в индустрию, создадут что-то полезное? Для кого и с какой целью? И если есть обратная сторона, то какой она будет?

