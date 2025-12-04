Пасивне очікування бонусів від технологічного прориву обернеться стратегічною поразкою і для бізнесу, і для урядів

Колонку написано Саймоном Джонсоном у співавторстві з Пієро Новеллі (голова наглядової ради Euronext) та за участю Корі Клеммер (колишня директорка з політики Securities and Exchange Commission).

ВАШИНГТОН, округ Колумбія – У 1978 році Чарльз Кіндлбергер опублікував Manias, Panics and Crashes – історію інвестиційних бумів і подальших спадів, яка одразу стала класикою. Такі буми можна розділити на ті, що закінчуються будівництвом чогось корисного (наприклад, залізничної системи в середині XIX століття в Британії, США та інших країнах), і ті, що не приводять до жодних змін (як-от сумнозвісна "тюльпаноманія" в Нідерландах XVII століття і божевілля субстандартної іпотеки на початку 2000-х років).

За будь-якими показниками, США – а отже, і весь світ – зараз переживають інтенсивний спекулятивний бум на ринку штучного інтелекту.

Але чи всі ці інвестиції, що вливаються в індустрію, створять щось корисне? Для кого і з якою метою? І якщо є зворотний бік, то яким він буде?

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net