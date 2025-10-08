Украина подходит к зиме с укрепленной, но все еще уязвимой энергосистемой

Украина входит в четвертую военную зиму, и подготовка энергосистемы стала одним из ключевых направлений государственной политики. Несмотря на масштабные разрушения и постоянную угрозу новых атак, энергетический сектор демонстрирует прогресс в укреплении устойчивости.

Однако перед холодами остаются риски, требующие решений, – от защиты инфраструктуры до стабилизации финансирования и проведения реформ.

Защита объектов во время постоянных атак

Главной угрозой для энергосистемы остаются ежедневные воздушные удары, которые не прекращаются. С конца марта, после короткого так называемого энергетического перемирия, зафиксировано уже более 3000 атак на энергообъекты – как массированных, так и локальных. Повреждаются ТЭС, подстанции, газовая инфраструктура, а также оборудование газовых хранилищ в западных регионах.

