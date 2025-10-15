Прицільний удар по підстанції в Славутичі, яка забезпечує живлення ЧАЕС, став знаком прямого ядерного шантажу

Початок жовтня 2025 року позначився відновленням масованих атак агресора на енергетичну інфраструктуру України. Вперше після весняних обстрілів країна знову зіткнулася з масштабними відключеннями електроенергії.

Так, на Чернігівщині запроваджено графіки 6/3, що означає 6 годин із живленням і 3 без нього. На Київщині, Сумщині та в Одесі фіксуються перебої з електро- та водопостачанням. У самій Одесі без світла залишились понад 46 000 споживачів.

Атаки супроводжуються системним тиском на критичні вузли енергосистеми – як на генерувальні потужності, так і на об’єкти розподілу.

Це свідчить про початок нового етапу "енергетичної" війни проти України. На відміну від попередніх років, кампанія проти української енергетики розгортається з урахуванням досвіду минулих зим і цілеспрямованим підбором цілей.

Стратегія ворога: удари по енергоінфраструктурі та ядерний тиск

Вже можна сказати, що ворог змінив фокус: якщо у 2022–2024 роках головними цілями повітряних атак були великі теплові електростанції, то сьогодні ними стали об’єкти атомної енергетики та критичні підстанції, що їх живлять.

