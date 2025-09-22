Сила информационных атак может стать их слабостью. Чем шире охват стремятся получить оппоненты, тем больше ошибок они делают

Информационные атаки – регулярный риск для украинского бизнеса и его владельцев. Причины разные: конфликт внутри команды, конкурентное давление, ошибка в сервисе, политический контекст. Реакции могут сильно отличаться.

Существуют два возможных параллельных тактических действия. Одно – это публичный ответ, а другое – контрмеры для нанесения ответного удара. Сегодня хочу остановиться только на шагах объекта атаки.

Первый час во время атаки – "золотой" для ответа. А следующие 24 часа – решающие. Общепринятым правилом является график "15-60-90". В течение 15 минут организация или владелец должны признать кризис и начать сообщать основные факты. До 60 минут должна быть предоставлена более подробная информация, а в течение 90 минут организация должна быть готова к пресс-конференции.

Читайте также Стратегия Феникса, или Как возродиться после информационного удара

Исследования показывают, что 74% респондентов ожидают ответа в критических ситуациях в течение одного часа в соцсетях. Этот показатель подчеркивает критически важное значение скорости в кризисных коммуникациях.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net