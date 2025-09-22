експерт в галузі комунікацій, інформаційних операцій та дезінформації

Сила інформаційних атак може стати їхньою слабкістю. Що ширшого охоплення прагнуть досягти опоненти, то більше помилок вони роблять

Інформаційні атаки – регулярний ризик для українського бізнесу та його власників. Причини різні: конфлікт усередині команди, конкурентний тиск, помилка у сервісі, політичний контекст. Реакції можуть кардинально відрізнятися.

Існують дві можливі паралельні тактичні дії. Одна – це публічна відповідь, а друга – це контрдії для завдавання удару у відповідь. Сьогодні хочу зупинитись лише на кроках об’єкта атаки.

Перша година під час атаки – "золота" для відповіді. А наступні 24 години – вирішальні. Загальноприйнятим правилом є графік "15-60-90". Впродовж 15 хвилин організація чи власник має визнати кризу та почати повідомляти основні факти. До 60 хвилин має бути надана детальніша інформація, а впродовж 90 хвилин організація повинна бути готова до пресконференції.

Дослідження демонструють, що 74% респондентів очікують відповіді під час критичних ситуацій протягом однієї години в соцмережах. Цей показник підкреслює критично важливе значення швидкості в кризових комунікаціях.

