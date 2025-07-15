Предприятия становятся объектами формальных подозрений и расследований, что парализуют работу, замораживают активы и разрушают репутацию

Если предприятие покупает у союзников Украины запчасти для ремонта старой советской техники, в частности, самолетов и вертолетов, его запросто могут на формальных основаниях обвинить в "экономическом сотрудничестве с агрессором" и просто уничтожить бизнес. Как возникла такая ситуация и как ее преодолеть?

Четвертый год полномасштабной войны. Украинский бизнес оказался в непростой ситуации, когда приходится бороться не только с последствиями российской агрессии, но и с вызовами, создаваемыми внутри страны.

Размытые формулировки законодательства, нечеткие критерии определения "экономических связей со страной-агрессором" и чрезмерно широкие полномочия отдельных государственных органов создали среду, где предприниматели часто становятся объектами безосновательных подозрений и длительных расследований. Нередко одни только обвинения, даже без судебного разбирательства, становятся инструментом, парализующим работу компаний, замораживающим активы и разрушающим репутацию.

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