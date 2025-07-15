Якщо підприємство купує у союзників України запчастини для ремонту старої радянської техніки, зокрема літаків і гелікоптерів, його запросто можуть на формальних підставах звинуватити в "економічній співпраці з агресором" і просто знищити бізнес. Як виникла така ситуація та як її подолати?

Четвертий рік повномасштабної війни. Український бізнес опинився в непростій ситуації, де доводиться боротися не лише з наслідками російської агресії, але і з викликами, що створюються всередині країни.

Розмиті формулювання законодавства, нечіткі критерії визначення "економічних зв'язків з країною-агресором" і надмірно широкі повноваження окремих державних органів створили середовище, де підприємці часто стають об'єктами безпідставних підозр і тривалих розслідувань. Нерідко лише самі звинувачення, навіть без судового розгляду, стають інструментом, що паралізує роботу компаній, заморожує активи й руйнує репутацію.

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