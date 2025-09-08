Почему смена команды – это нормально, и как пройти этот процесс без конфликтов

Когда бизнес переходит в фазу активного масштабирования, меняется не только продукт или рынок – меняется команда. Люди, с которыми запускался стартап, не всегда остаются в компании, когда она выходит на новый уровень. И это закономерность.

В стартап-среде существует формула, которая звучит резко, но правдиво: "Те, с кем ты строишь, – не всегда те, с кем масштабируешь. И уж точно не те, с кем продаешь компанию". Эта фраза не о обесценивании, а о реальности, которую принимают зрелые компании.

