Мнение
Драма стартапа: кто выбывает из игры, когда бизнес выходит на новый уровень
Дмитрий Лола
соучредитель компании Kiss My Apps
Когда бизнес переходит в фазу активного масштабирования, меняется не только продукт или рынок – меняется команда. Люди, с которыми запускался стартап, не всегда остаются в компании, когда она выходит на новый уровень. И это закономерность.
В стартап-среде существует формула, которая звучит резко, но правдиво: "Те, с кем ты строишь, – не всегда те, с кем масштабируешь. И уж точно не те, с кем продаешь компанию". Эта фраза не о обесценивании, а о реальности, которую принимают зрелые компании.
