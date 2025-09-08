Чому зміна команди – це нормально, і як проходити цей процес без конфліктів

Коли бізнес переходить у фазу активного масштабування, змінюється не лише продукт чи ринок – змінюється команда. Люди, з якими запускали стартап, не завжди залишаються в компанії, коли вона виходить на новий рівень. І це закономірність.

У стартап-середовищі є формула, яка звучить різко, але правдиво: "Ті, з ким ти будуєш, – не завжди ті, з ким скейлиш. І точно не ті, з ким продаєш компанію". Ця фраза не про знецінення, а про реальність, яку приймають зрілі компанії.

