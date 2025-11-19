Энергетическая стабильность 2025–2026: прогнозы, вызовы и осторожный оптимизм
С начала октября 2025 года энергетический фронт снова стал главной ареной противостояния. Агрессор возобновил удары по инфраструктуре – целенаправленно бьет по объектам генерации и трансформаторным подстанциям в регионах.
В такой ситуации вопрос "Выдержит ли энергосистема зиму?" перестает быть простой риторикой и переходит в разряд жизненно важных.
Однако, несмотря на все риски, большинство экспертов настроены осторожно оптимистично. Проанализируем, на чем основан этот оптимизм и какие у него есть основания.
Тактика врага изменилась
Первое, на что стоит обратить внимание, – изменение тактики воздушных атак. В отличие от предыдущих лет, удары по энергоинфраструктуре стали точечными и регулярными.
