Зима будет тяжелой, но мы входим в нее подготовленными и опытными

С начала октября 2025 года энергетический фронт снова стал главной ареной противостояния. Агрессор возобновил удары по инфраструктуре – целенаправленно бьет по объектам генерации и трансформаторным подстанциям в регионах.

В такой ситуации вопрос "Выдержит ли энергосистема зиму?" перестает быть простой риторикой и переходит в разряд жизненно важных.

Читайте также Устойчивость под прицелом: какие решения определят энергетическую зиму Украины

Однако, несмотря на все риски, большинство экспертов настроены осторожно оптимистично. Проанализируем, на чем основан этот оптимизм и какие у него есть основания.

Тактика врага изменилась

Первое, на что стоит обратить внимание, – изменение тактики воздушных атак. В отличие от предыдущих лет, удары по энергоинфраструктуре стали точечными и регулярными.

