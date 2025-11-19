Енергетична стабільність 2025-2026: прогнози, виклики та обережний оптимізм
З початку жовтня 2025 року енергетичний фронт знову став головною ареною протистояння. Агресор поновив удари по інфраструктурі – цілеспрямовано б’є по об’єктах генерації та трансформаторних підстанціях у регіонах.
У такій ситуації питання "Чи витримає енергосистема зиму?" перестає бути простою риторикою, а переходить до розряду життєво важливих.
Утім, попри всі ризики, більшість експертів налаштовані обережно оптимістично. Проаналізуємо, на чому базується цей оптимізм і які для нього є підстави.
Тактика ворога змінилася
Перше, на що варто звернути увагу, – зміна тактики повітряних атак. На відміну від попередніх років, удари по енергоінфраструктурі стали точковими та регулярними.
