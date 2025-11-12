Предприниматели видят, насколько хрупка работа без резервных источников энергии и что в таком случае любое планирование становится условным

Украинский бизнес все активнее переходит "на солнце". Так, по данным аналитиков Unisolar, в период с августа по октябрь 2025 года фиксируется рост спроса малого и среднего бизнеса на установку солнечных электростанций (СЭС) и систем накопления энергии (ESS) на уровне 10-15% по сравнению с первым полугодием.

Это не случайный всплеск и не сезонная волна. Это изменение логики мышления предпринимателей в условиях "скачков напряжения", вызванных вражескими атаками на объекты энергоинфраструктуры страны.

Результаты наших исследований показывают, что сегодня более 70% бизнесов рассматривают возможность перехода на альтернативную энергетику не как способ снизить расходы, а как способ сохранить стабильность работы в случае отключений и перебоев. После нескольких лет энергетической нестабильности предприниматели все больше связывают тему энергонезависимости с выживанием, планированием и контролем рисков.

"Шок автономности"