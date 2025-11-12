Український бізнес дедалі активніше переходить "на сонце". Так, за даними аналітиків Unisolar, у період із серпня до жовтня 2025 року фіксується зростання попиту малого та середнього бізнесу на встановлення сонячних електростанцій (СЕС) та систем накопичення енергії (ESS) на рівні 10-15% проти першого півріччя.

Це не випадковий сплеск і не сезонна хвиля. Це зміна логіки мислення підприємців в умовах "стрибків напруги", спричинених ворожими атаками на об’єкти енергоінфраструктури країни.

Результати наших досліджень свідчать, що сьогодні вже понад 70% бізнесів розглядають можливість переходу на альтернативну енергетику не як спосіб зменшити витрати, а як спосіб зберегти стабільність роботи у разі відключень та перебоїв. Після кількох років енергетичної нестабільності підприємці дедалі більше прив’язують тему енергонезалежності до теми виживання, планування та контролю над ризиками.

"Шок автономності"

