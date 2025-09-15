ПАРИЖ – В ноябре 1985 года во время их первого саммита в Женеве президент США Рональд Рейган и президент СССР Михаил Горбачев ускользнули с официального заседания, чтобы поговорить наедине. Лишь спустя годы мы узнали, что они обсуждали.

Горбачёв сказал телеведущему Чарли Роузу, что Рейган задал ему празительный вопрос: "Что бы вы делали, если бы на Соединенные Штаты внезапно напал кто-то из космоса? Помогли бы вы нам?" Горбачев ответил: "Без сомнения", на что Рейган ответил: "Мы тоже".



Хотя две сверхдержавы были заперты в гонке ядерных вооружений и смотрели друг на друга через всю Европу, они все еще могли представить себе объединение сил против общей экзистенциальной угрозы.

