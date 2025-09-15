"Глобалізація колючого дроту": наша цивілізація втрачає політичну свідомость
ПАРИЖ – У листопаді 1985 року під час свого першого саміту в Женеві президент США Рональд Рейган і президент СРСР Михайло Горбачов вислизнули з офіційного засідання, щоб поговорити наодинці. Лише через роки ми дізналися, що вони обговорювали.
Горбачов сказав телеведучому Чарлі Роузу, що Рейган поставив йому приголомшливе запитання: "Що б ви робили, якби на Сполучені Штати раптово напав хтось із космосу? Чи допомогли б ви нам?" Горбачов відповів: "Без сумніву", на що Рейган відповів: "Ми теж".
Хоча дві наддержави були замкнені в гонці ядерних озброєнь і дивилися один на одного через всю Європу, вони все ще могли уявити собі об'єднання проти спільної екзистенціальної загрози.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)