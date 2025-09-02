В 2025 году искусственный интеллект – это уже не просто инструмент автоматизации, а полноценный стратегический советник

Если вы владелец или руководитель компании, сейчас идеальный момент, чтобы понять, как именно GPT-5 или его ближайшие конкуренты могут помочь вашему бизнесу расти быстрее, эффективнее и прибыльнее.

В этой статье мы рассмотрим пять конкретных направлений, в которых последние версии AI-ассистентов могут стать катализатором дохода.

1.Анализ факторов доходности и генерация плана роста