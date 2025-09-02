У 2025 році штучний інтелект більше не просто інструмент автоматизації – він перетворюється на повноцінного стратегічного радника

Якщо ви власник або керівник компанії, то зараз ідеальний момент, щоб зрозуміти, як саме GPT-5 або його найближчі конкуренти можуть допомогти вашому бізнесу зростати швидше, ефективніше та прибутковіше.

Читайте також Клієнтська підтримка у добу ШІ: що може піти не так

У цій статті розглянемо п’ять конкретних напрямків, у яких останні версії AI-асистентів можуть стати каталізатором доходу.

1. Аналіз факторів дохідності та генерація плану зростання

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net