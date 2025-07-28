Прокрастинация или трансформация: как выглядят изменения в вашем бизнесе? Если вы только думаете о CRM и AI (сейчас будет неприятная правда), вы прокрастинируете. Если уже используете инновации для улучшения клиентского опыта и предвидения вызовов — вы создаете собственные правила игры и задаете новые стандарты в своей отрасли.

Так как же оказаться среди тех, кто не подстраивается под игру, а формирует ее? Разбираемся на примере инсайтов ниже.

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Инсайт 1. От трансформации к тотальному переосмыслению

Знаете выражение no pain — no gain? Так вот, сегодня gain получают те 8% компаний в мире, которые выходят из зоны комфорта и внедряют Total Enterprise Reinvention — полностью переосмысливают бизнес с помощью цифровых технологий. Они показывают на 10% более высокий рост доходов и на 13% эффективнее управляют затратами по сравнению с конкурентами.

Как это использовать? Задайте себе вопрос "Если бы мы запускали бизнес с нуля сегодня — что сделали бы совершенно иначе?"