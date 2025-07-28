Прокрастинація чи трансформація: як виглядають зміни у вашому бізнесі? Коли ви лише думаєте про CRM та AI (зараз буде незручна правда), ви прокрастинуєте. Якщо вже використовуєте інновації для покращення клієнтського досвіду і передбачення викликів, то створюєте власні правила гри та задаєте нові стандарти у своїй галузі.

Тож як бути серед тих, хто не підлаштовується під гру, а формує її? Розбираємося на прикладі інсайтів, наведених нижче.

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Інсайт 1. Від трансформації до тотального переосмислення

Знаєте такий вираз no pain – no gain. Так-от сьогодні gain роблять ті 8% компаній у світі, які виходять із зони комфорту та впроваджують Total Enterprise Reinvention. Тобто повністю переосмислюють бізнес через цифрові технології. Вони мають на 10% вищі темпи зростання доходів і на 13% ефективніше управління витратами, ніж конкуренти.

Як використати цю інформацію? Поставте собі запитання "Якби ми сьогодні запускали бізнес з нуля, що зробили б зовсім інакше?"

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