Важно отметить: речь идет не о дефиците электроэнергии – не хватает мощностей для ее передачи

Массированные ракетно-дроновые атаки, которые произошли осенью 2025 года, стали одним из самых сложных испытаний для украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения.

Агрессор наносит целенаправленные удары по объектам генерации и энергетической инфраструктуре — подстанциям, сетям передачи и распределения. Цель понятна — вывести из строя ключевые элементы единой энергетической системы страны.

Но, несмотря на потери и постоянные повреждения, эта система остается работоспособной и управляемой.

Баланс под ударом: потери и дефицит

Следует понимать, что полноценное восстановление разрушенных и поврежденных объектов может длиться месяцами, а если речь идет о крупных генерирующих предприятиях — то и годами. Особенно пострадали тепловые электростанции и ключевые подстанции, что привело к длительным ограничениям электроснабжения в ряде регионов.

