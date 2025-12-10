Испытание на прочность энергетики: чему научили первые массовые отключения
Массированные ракетно-дроновые атаки, которые произошли осенью 2025 года, стали одним из самых сложных испытаний для украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения.
Агрессор наносит целенаправленные удары по объектам генерации и энергетической инфраструктуре — подстанциям, сетям передачи и распределения. Цель понятна — вывести из строя ключевые элементы единой энергетической системы страны.
Но, несмотря на потери и постоянные повреждения, эта система остается работоспособной и управляемой.
Баланс под ударом: потери и дефицит
Следует понимать, что полноценное восстановление разрушенных и поврежденных объектов может длиться месяцами, а если речь идет о крупных генерирующих предприятиях — то и годами. Особенно пострадали тепловые электростанции и ключевые подстанции, что привело к длительным ограничениям электроснабжения в ряде регионов.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)