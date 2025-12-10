Репортаж
"Игра в кальмара" на генераторе. Как выживают в блэкауты города на севере Украины: три кейса
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
На севере Украины готовятся к самой тяжелой зиме с начала вторжения. Города, расположенные в нескольких десятках километров от границы с Россией, живут под гул "шахедов" и со "счетчиками топлива" в генераторах. "В целом нам очень сложно, потому что зима только начинается", – говорит LIGA.net городской голова Нежина Александр Кодола.
Мы поехали и узнали, как Нежин, Шостка и Новгород-Северский выстраивают уникальные стратегии выживания в блэкатуте и почему именно сейчас сдаваться – не вариант.
