На севере Украины готовятся к самой тяжелой зиме с начала вторжения. Города, расположенные в нескольких десятках километров от границы с Россией, живут под гул "шахедов" и со "счетчиками топлива" в генераторах. "В целом нам очень сложно, потому что зима только начинается", – говорит LIGA.net городской голова Нежина Александр Кодола.

Мы поехали и узнали, как Нежин, Шостка и Новгород-Северский выстраивают уникальные стратегии выживания в блэкатуте и почему именно сейчас сдаваться – не вариант.