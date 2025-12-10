Слід зазначити, що йдеться не про дефіцит електроенергії – бракує потужностей для її транспортування

Масовані ракетно-дронові атаки, що відбулися восени 2025 року, стали одним з найскладніших випробувань для української енергосистеми з початку повномасштабного вторгнення.

Агресор завдає цілеспрямованих ударів по об’єктах генерації та енергетичній інфраструктурі – підстанціях, мережах передачі та розподілу. Мета зрозуміла і полягає у виведенні з ладу ключових елементів єдиної енергетичної системи країни.

Але, попри втрати та постійні пошкодження, ця система залишається працездатною та керованою.

Баланс під ударом: втрати та дефіцит

Слід усвідомлювати, що повноцінне відновлення зруйнованих та пошкоджених об’єктів може тривати місяцями, а, якщо йдеться про великі генерувальні підприємства – то й роками. Особливо постраждали теплові електростанції та ключові підстанції, що призвело до тривалих обмежень електропостачання у низці регіонів.

