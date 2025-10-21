Изменения рынка труда: требовательные люди, удаленка, возраст – и как раньше уже не будет
Когда компании наконец поймут – как раньше было, уже никогда не будет. Что рынок труда в нашей стране изменился окончательно и продолжает меняться в худшую сторону.
Что рынок персонала = рынок требовательных кандидатов?
Серьезно.
Что должно произойти, чтобы мы наконец перестали жить в прошлых мифах о работе, людях, их возрасте, компетенциях и мотивации?
Потому что до сих пор в головах многих работодателей живет набор убеждений из прошлого:
после 35 кандидат уже "старый";
частая смена работы – "признак нестабильности";
удаленная работа – "для ленивых";
людей нужно "контролировать", а не вдохновлять;
работать будут за минимум, потому что в стране война;
главное – найти "удобных", а не продуктивных.
Недавно был разговор с замечательной кандидаткой на руководящую должность, у которой глубокая эмоциональная травма из-за того, что ей дважды отказали из-за возраста, хотя все тесты она сдала на отлично!!! HR – вы серьезно отказываете профессионалу 50+?! И таких, как она, – сотни тысяч. Опытных, сильных, работоспособных, но игнорируемых компаниями только потому, что им не 25.
Украинский рынок труда сейчас на переломе.
Молодежь уезжает. Вакансии среднего звена стоят открытыми по полгода-год (а компании все это время теряют деньги без людей). И при этом компании продолжают искать "удобных кандидатов" вместо того, чтобы адаптироваться к новой реальности.
Что должно измениться прямо сейчас:
1.Кардинально пересмотреть представления о возрасте.
Люди 40+, 50+ – это не "вчерашний день". Это стабильность, ответственность и глубина опыта, которых часто нет у молодежи.
2. Детализировать роли.
Не просто "менеджер по продажам", а четкое описание – какие решения, какие показатели, какие ожидания. Потому что без этого вы не ищете человека – вы ищете привидение.
3. Достойные условия труда.
Время, когда люди соглашались работать "в подвалах", закончилось. За хлеб никто больше не работает – хотят достоинства, уважения и смысла.
4. Достойная оплата.
Не "по рынку", а по ценности, которую человек приносит. Иначе вы потеряете не только кандидатов, но и смысл существования вашей HR-функции.
5. Удаленная работа – не угроза, а шанс.
Я лично знаю двух финансовых директоров, которые управляют командами полностью онлайн – и делают это эффективнее, чем некоторые в офисе.
6. Новая роль HR.
Не "закрывать вакансии", а строить систему вовлечения и удержания профессионалов. И это не про Excel, это про мышление.
7. Профессиональный менеджмент.
Именно руководители создают ту атмосферу, в которой люди либо "отсиживаются", либо горят и достигают. Задача менеджера – не контролировать, а помогать человеку реализовать себя, ощущать вовлеченность и удовлетворение от результата. В том числе для удаленных сотрудников.
8. Постоянное обучение с грамотным внедрением.
Людей нужно обучать новым технологиям работы, чтобы они и компании получали больше. Но без внедрения знаний обучение превращается в развлечение.
Именно внедрение дает результат.
9. План карьерного роста.
Для тех, кого это мотивирует, он критически важен. Но большинство компаний на вопрос кандидата "какие у вас есть возможности для развития?" – просто молчат. Хотя это один из самых сильных инструментов вовлечения и удержания талантливых людей.
Если компании не начнут менять свои подходы – мы очень быстро попадем в страшный кадровый кризис, который не решат никакие рекрутинговые агентства. Потому что эффективных людей уже намного меньше, чем вакансий.
Поэтому вопрос не в том, где найти людей. Вопрос в том, готова ли компания стать местом, куда хотят приходить работать.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)