Програма "значних інвестицій" – інструмент, що дозволяє бізнесу розділити ризики війни з державою та пришвидшити післявоєнну відбудову

У вашому розпорядженні 12 мільйонів євро інвестиційного капіталу. За цими коштами є можливість реалізації великомасштабного проєкту. Постає ключове питання: як розподілити ці ресурси, щоб досягти оптимального співвідношення прибутковості й ризику?

Україна пропонує конкретний механізм підтримки: інвестуйте — і держава компенсує до 30% ваших капітальних витрат. Це юридично зобов’язувальний інвестиційний договір у межах державної програми підтримки проєктів зі значними інвестиціями. Такою інвестицією вважається вклад від 12 млн євро — раніше планка була вища, 20 млн, але ми свідомо знизили її, коли зрозуміли: бізнес готовий заходити в Україну навіть під час війни — потрібно лише створити зрозумілі умови.

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Серед переваг для інвестора:

звільнення від сплати ПДВ та мита на імпорт нового обладнання;

компенсація витрат на підведення інженерної інфраструктури;

супровід та гарантії з боку держави протягом усього інвестпроцесу.

Ця програма створена для компаній, які планують масштабні довгострокові проєкти й очікують надійного партнерства з державою.

Як усе починалося

Ще у 2021 році Верховна Рада ухвалила Закон про підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Тоді "значною" вважалася сума від 20 млн євро, а держава вперше пообіцяла повертати до третини капітальних витрат бізнесу — податками, інфраструктурою, безаукціонним землекористуванням.

До повномасштабної війни компанії вже подали заявок на 2,29 млрд дол. США, дві з них майже дійшли до узгоджувальних процедур, але 24 лютого 2022 року все зупинилося.

Перезавантаження під час війни

У серпні 2023-го парламент знизив поріг до 12 млн євро, розширив програму на біоенергетику та електронні комунікації й дозволив інвесторам починати будівництво за 18 місяців до подання заявки. Це зробило механізм гнучким, швидким і доступним середньому бізнесу.

Наступним кроком була постанова Кабміну № 468 у квітні 2024 року: вона детально описала, як саме відшкодовуються витрати з бюджету. Відтоді програма перейшла від законодавства до практики.

Що маємо сьогодні

За рік ми підписали чотири спеціальні інвестиційні договори на 238 млн євро. Ще два проєкти проходять оцінку, а десять — готують документи.

Живі приклади:

Полтавщина: новий завод із глибокого перероблювання сої, 76,6 млн євро інвестицій, 110 робочих місць і майже 2,9 млрд грн податків до 2032 року.

Івано-Франківщина: аквапарк за 21,5 млн євро, 82 робочі місця, 1,66 млрд грн очікуваних надходжень.

Львівщина: рекреаційний проєкт GORO Mountain Resort загальною вартістю 140 млн євро, 290 робочих місць і понад 7 млрд грн податків до 2039 року.

Загалом мінімум 300 нових робочих місць із зарплатами на 15 % вищими за середньорегіональні вже створені або фіналізуються. За оцінками, сумарний податковий ефект чинних чотирьох проєктів — 11,8 млрд грн до 2039 року.

Навіщо це Україні саме зараз

По-перше, масштабні приватні інвестиції пришвидшують відновлення економіки краще, ніж будь-які бюджетні програми. По-друге, 90 % проєктів розташовані поза столицею: це баланс регіонів і нові точки зростання. По-третє, нові виробництва орієнтовані на експорт і стандарти ЄС, що вбудовує нас у глобальні ланцюги постачання. І, нарешті, кожен підписаний договір — це сигнал довіри міжнародним партнерам: Україна здатна зростати.

Як долучитися інвестору

Якщо ваш проєкт укладається у 12-мільйонний мінімум і п’ятирічний горизонт, зареєструйте українську юрособу. Подайте заявку до Мінекономіки з ТЕО, планом робочих місць (не менше десяти, із зарплатою вищою за середню по області) та графіком інвестицій.

Після урядового погодження ви підписуєте спеціальний договір і одразу отримуєте "парасольку" пільг: звільнення від податку на прибуток до п’яти років, нульове мито й ПДВ на обладнання, компенсацію мереж, землю без аукціону й відшкодування витрат на власноруч збудовану інфраструктуру. Витрати, зроблені за півтора року до заявки, теж зараховуються до 30 % обсягу інвестицій.

Для зручності ми підготували двомовні гайдлайни з чеклістами документів; вони у відкритому доступі на сайті Мінекономіки.

Програма "значних інвестицій" являє собою не механізм надання пільг заради самого факту їх існування, а в структурований інструмент, що дозволяє бізнесу розділити ризики війни з державою та водночас пришвидшити післявоєнну відбудову.

Ми вже бачимо, як завод на Полтавщині чи курорт у Карпатах працюють на відновлення та зростання економіки. Якщо у вас є капітал і стратегічний погляд, сьогодні Україна пропонує співвідношення ризику й можливостей на європейській карті. І поки наші захисники тримають фронт, економіка залишається відкритою для тих, хто готовий інвестувати в перемогу та розвиток.

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