В 2025 году средняя стоимость кредитов для предпринимателей по партнёрским программам составляет от 17 тыс. грн до 50 тыс. грн в месяц. Более 65% займов в рамках партнёрских программ коммерческих банков и производителей или поставщиков основных средств для бизнеса выдавались на суммы от 1 до 3 млн грн сроком на 3–5 лет.

При ставке 15–18% годовых и сроке 3–5 лет ориентировочный ежемесячный платёж для займа 1–3 млн грн составляет около 17–50 тыс. грн.

Стоимость кредитов и тенденции 2025 года

По данным аналитиков Глобус Банка, в течение 2025 года существенно выросла доля коммерческих банковских кредитов для МСБ: по сравнению с 50% в 2024 году, сейчас такие займы в кредитных портфелях банков составляют уже до 60%.

Такой заметный рывок прежде всего связан с активным развитием государственных программ, что стимулирует банки разрабатывать собственные выгодные условия кредитования.

