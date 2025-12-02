У 2025 році середня вартість кредитів для підприємців за партнерськими програмами становить від 17 тис. грн до 50 тис. грн на місяць. Понад 65% позик у межах партнерських програм комерційних банків і виробників чи постачальників основних знарядь для бізнесу видавалися на суми від 1 до 3 млн грн терміном на 3–5 років.

За ставки 15–18% річних та терміну 3–5 років орієнтовний щомісячний платіж для позики 1–3 млн грн становить близько 17–50 тис. грн.

Вартість кредитів і тенденції 2025 року

За даними аналітиків Глобус Банку, впродовж 2025 року суттєво зросла частка комерційних банківських кредитів для МСБ: порівняно з 50% у 2024 році наразі такі позики у кредитних портфелях банків становлять вже до 60%.

Такий суттєвий ривок передусім пов’язаний з активним розвитком державних програм, що стимулює банки до розробки власних вигідних умов кредитування.

