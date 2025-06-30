РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – Эпоха "щедрой" внешней помощи подходит к концу. Заинтересованность богатых стран в официальной помощи развитию стремительно ослабевает. Бюджеты на помощь замораживаются или даже сокращаются из-за изменения внутренних приоритетов, политической поляризации и давления со стороны "фискальных орлов" в США и Европе. Обещания по климатическому финансированию, которые ранее позиционировались как проявление глобальной солидарности, всё чаще финансируются за счёт старых обязательств, а не за счёт новых средств.

Но сокращение помощи – это лишь часть картины. Более глубокая, более разрушительная проблема заключается в том, что пока богатые страны отправляют странам Глобального Юга центы, те возвращают обратно доллары.