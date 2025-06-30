РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – Епоха "щедрої" іноземної допомоги добігає кінця. Прихильність багатих країн до офіційної допомоги на розвиток стрімко згасає. Бюджети на допомогу заморожуються або навіть скорочуються через зміну внутрішніх пріоритетів, політичну поляризацію та тиск з боку "фіскальних яструбів" у США та Європі. Обіцянки щодо кліматичного фінансування, які раніше позиціювалися як прояв глобальної солідарності, дедалі частіше фінансуються зі старих зобов’язань, а не з нових коштів.

Але скорочення допомоги – це лише частина картини. Глибша, більш руйнівна проблема полягає в тому, що поки багаті країни надсилають країнам Глобального Півдня центи, ті повертають долари назад.