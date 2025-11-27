Поки в перемовному процесі ясно, що нічого не ясно, позитив прийшов з економічного напряму.

Україна і МВФ погодили нову програму. Поки що "на рівні персоналу". Але це вже важливий крок уперед. Загальна сума – $8,1 млрд. І це наче незначна сума на фоні всіх потреб українського бюджету під час війни.

Але співпраця з МВФ – це якір. Це основа, на яку зверху нанизується допомога інших країн.

Погана новина в тому, що фінальне рішення МВФ, освячення програми на рівні правління, зможе стати реальністю, тільки коли ЄС погодить репараційний кредит. Або придумає "план Б" на його заміну. Бо МВФ не може фінансувати країни, фінансовий стан яких невизначений. А з репараційним кредитом поки все в тумані.

Звісно, тут напартачив один нью-йоркський рієлтор з гугл-перекладачем, що підвісив долю заморожених активів і додав непевності. З іншого боку, голова Єврокомісії обіцяє рішення, і хто ми такі, щоб їй не вірити.

Але є і друга новина. А саме – що стане стрижнем програми МВФ. Програми, яка завжди була дороговказом реформ і змін. Які поволі, із саботажем, але рухались.

І от нарешті руки Фонду дістались теми детінізації.

Але можна сказати й інакше.

Фонд дістався до глибин українського економічного лицемірства, яке дуже дорого коштує українському бюджету та й українській економіці.

А саме – МВФ нарешті вирішив прибрати можливість зловживань спрощеною податковою системою.

Можете готуватись до волання "МВФ, Сорос і світові капіталісти вбивають український малий бізнес". Але знайте, коли почуєте таке: це означає, що десь хтось активно платить за спротив позитивним змінам, щоб зберегти свої надприбутки. І треба бити на звук. Щось підказує, що знов ми тут побачимо саме тих 20-баксових політологів.

Бо малий бізнес ніхто чіпати не буде. Йдеться про те, що не можна дозволяти бізнесу великому мімікрувати під маленьких. Дробити великі компанії на тисячі ФОПів і не сплачувати податки. До речі, потім такий бізнес дуже часто жаліється, що якось важко працювати в Європі... Ну ясєнь пєнь, важко...

Чому лицемірство? Бо спрощена система створювалась для підтримки малих підприємців. І вона існує по всій Європі. А от можливість використовувати маску ФОПів для бізнесу великого – це суто українська історія.

У результаті дуже багаті не сплачують податки, прикриваючись дрібними підприємцями. І руйнують конкурентне поле в Україні. Бо бізнес, що хоче працювати чесно, просто не може собі цього дозволити.

І тому ця новина є позитивною. Що МВФ туди докопався. Бо це і про справедливість також. А не тільки про фінансову грамотність, економічну ефективність (привіт, чесна конкуренціє) і наповнення бюджету.

Також нарешті світло здорового глузду дістанеться китайських посилок. Яких цього року імпортують десь на $8 млрд. Плюс-мінус. Тобто український військовий бюджет недоотримає десь $2-3 млрд податків. І це разом із підтримкою китайського виробника.

Нарешті, можливо, в минулому опиниться ситуація, подібна до тієї, коли у вас у місті три супермаркети, але два продають з податками, а один – без. І цей один належить китайцям, що активно підтримують росіян і вимагають "устранить первопричины конфликта". Ну і Тайвань на додачу.

Там буде, певно, і ще багато неприємних сюрпризів для тих, хто звик працювати в тіні. Але правда в тому, що українська економіка й український бюджет тепер ніколи не зможуть собі таку тінь дозволити. Бо і соціальне навантаження після війни буде шалене. І демографія сприяти не буде. Тому вибору немає.

І цю очевидну істину знов має озвучувати МВФ. Ну а хто ще в Україні завжди був провідником здорового глузду?

